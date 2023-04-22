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У Нью-Йорку жінку засудили до 21 року ув'язнення за спробу вбити подругу отруєним чизкейком

У Нью-Йорку жінку засудили до 21 року ув'язнення за спробу вбити подругу отруєним чизкейком

Київ • УНН

 • 478533 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На цьому тижні жительку Нью-Йорка засудили до 21 року ув'язнення, за обвинувачення у спробі вбивства подруги отруєним чизкейком, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними, подія сталася 28 серпня 2016 року. 47-річна Вікторія Насирова відвідала будинок Ольги Цвик - жінки, яка була схожа на неї "темним волоссям, таким же кольором обличчя та іншими схожими фізичними рисами", - йдеться в повідомленні з посиланням на докази, використані у справі. Жінки говорили російською, мали схожий колір шкіри та інші фізичні риси.

За інформацією, Насирова принесла шматок чизкейка з сильнодійний заспокійливим. Після того, як Цвик з'їла запропонований десерт, їй стало погано і вона втратила свідомість.

Її "останнім спогадом було те, що вона бачила, як Насирова ходить по її кімнаті", повідомили у прокуратурі.

Наступного дня Цвик знайшли непритомною в ліжку, в оточенні таблеток - "так, ніби вона намагалася накласти на себе руки", - йдеться в повідомленні. Після цього її доставили в лікарню.

Пізніше експертиза на наркотики, показала, що пігулки та залишки чизкейка містили заспокійливе феназепам.

Повернувшись додому, Цвик також виявила, що з її будинку зникли паспорт, дозвіл на роботу та інші цінні речі на суму понад 3000 доларів.

У середу Вікторію Насирову було засуджена до 21 року позбавлення волі.

Доповнення

Адвокат Насирової Хосе Ньєвес повідомив CNN, що він подав апеляційну скаргу, щоб оскаржити засудження і вирок своєї клієнтки. Він назвав вирок у 21 рік "надмірним і недоречним, враховуючи життєві обставини пані Насирової, її історію психічних захворювань, підтримку сім'ї та травматичний досвід, отриманий під час проживання у Сполучених Штатах".

Він додав, що оскільки Насирова є громадянкою росії, вона, швидше за все, буде депортована після звільнення з в'язниці. За його словами, апеляція "буде зосереджена на юридичних процесуальних помилках і питаннях доказів, які мали місце під час судового процесу над нею".

Також Насирову, яка проживає в Брукліні, визнали винною в навмисному нанесенні тілесних ушкоджень, незаконному позбавленні волі і крадіжці.

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