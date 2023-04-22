В Нью-Йорке женщину приговорили к 21 году заключения за попытку убить подругу отравленным чизкейком

Детали

По данным, происшествие произошло 28 августа 2016 года. 47-летняя Виктория Насирова посетила дом Ольги Цвик - женщины, которая была похожа на нее "темными волосами, таким же цветом лица и другими похожими физическими чертами", - говорится в сообщении со ссылкой на доказательства, использованные в деле. Женщины говорили по-русски, имели похожий цвет кожи и другие физические черты.

По информации, Насирова принесла кусок чизкейка с сильнодействующим успокоительным. После того как Цвик съела предложенный десерт, ей стало плохо и она потеряла сознание.

Ее "последним воспоминанием было то, что она видела, как Насирова ходит по ее комнате", сообщили в прокуратуре.

На следующий день Цвик нашли без сознания в постели, в окружении таблеток - "так, будто она пыталась покончить с собой", - говорится в сообщении. После этого ее доставили в больницу.

Позже экспертиза на наркотики, показала, что таблетки и остатки чизкейка содержали успокоительное феназепам.

Вернувшись домой, Цвик также обнаружила, что из ее дома пропали паспорт, разрешение на работу и другие ценные вещи на сумму более 3000 долларов.

В среду Виктория Насирова была приговорена к 21 году лишения свободы.

Дополнение

Адвокат Насировой Хосе Ньевес сообщил CNN, что он подал апелляционную жалобу, чтобы обжаловать осуждение и приговор своей клиентки. Он назвал приговор в 21 год "чрезмерным и неуместным, учитывая жизненные обстоятельства госпожи Насировой, ее историю психических заболеваний, поддержку семьи и травматический опыт, полученный во время проживания в Соединенных Штатах".

Он добавил, что поскольку Насирова является гражданкой россии, она, скорее всего, будет депортирована после освобождения из тюрьмы. По его словам, апелляция "будет сосредоточена на юридических процессуальных ошибках и вопросах доказательств, которые имели место во время судебного процесса над ней".

Также Насирову, проживающую в Бруклине, признали виновной в умышленном нанесении телесных повреждений, незаконном лишении свободы и краже.