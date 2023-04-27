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Жінку у Таїланді звинуватили у вбивстві 12 друзів ціанідом

Жінку у Таїланді звинуватили у вбивстві 12 друзів ціанідом

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Поліція Таїланду заарештувала жительку Бангкоку Сарарату Рангсівутапорн, яку підозрюють у вбивстві 12 своїх друзів і знайомих шляхом отруєння ціанідом з корисливою метою, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Сарарат Рангсівутапорн була заарештована у Бангкоку після нещодавнього розслідування смерті її друга. Родина жертви висунула підозри після того, як він помер під час подорожі з Сарарат на початку цього місяця.

Правоохоронці вважають, що жінка убила ще 11 осіб, у тому числі колишнього хлопця з фінансових причин. Сарарат відкидає всі звинувачення. Влада Таїланду відмовила їй у звільненні під заставу.

Два тижні тому жінка в компанії свого друга Сіріпорна Ханвонга їздила в провінцію Ратчабурі, де вони взяли участь у буддистському ритуалі захисту на річці, повідомила поліція. Незабаром після цього Ханвонг знепритомнів і помер на березі. Під час розтину тіла виявили сліди ціаніду. Тіло знайшли без телефону, грошей і сумки.

Правоохоронці повідомили, що інші ймовірні жертви померли подібним чином, але не розкрили додаткової інформації. За їх словами, вбивства почалися у 2020 році. Всіх жертв не ідентифіковано, але в поліції назвали колишнього партнера жінки, а також двох жінок-поліцейських серед загиблих.

Таїландська поліція також допитала партнера Сарарат - високопоставленого офіцера поліції в провінції Ратчабурі, де загинув її друг. Пара нещодавно розлучилася, повідомляють тайські ЗМІ.

Поліція повідомила, що жінка знала всіх жертв і, можливо, її мотивували фінансові причини. Одна подруга, яка, була мішенню, позичила їй 7 300 доларів. Вона блювала і знепритомніла після обіду з Сарарат, але вижила. Родичі жертв також повідомили про зникнення коштовностей і готівки. Але сім'ї не підозрювали на той час вбивста, сказали офіцери, додавши, що збір доказів може бути проблемою через те, що деякі тіла були кремовані.

Ціанід можна виявити в трупах через кілька місяців після смерті, якщо було використано летальну кількість. Отрута позбавляє клітини організму кисню, що може викликати серцеві напади. Ранні симптоми включають запаморочення, задишку та блювоту. Його використання в Таїланді суворо регулюється, і особам, які виявлять несанкціонований доступ, загрожує два роки в'язниці.

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