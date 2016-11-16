Женщину в Хмельницком ударило током от троллейбуса
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пассажирку троллейбуса №10 в Хмельницком, которая выходила на остановке "Городская больница", ударило током от троллейбуса. Об этом сообщил УНН спикер патрульной полиции города Роман Мартынюк.
Гражданку доставили в городскую больницу в реанимацию, на руках у женщины видны следы ожегов.
В полиции отметили, что это уже второй случай за три дня.
Напомним, как сообщал УНН, на запорожском предприятии мужчину убило током.