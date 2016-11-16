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15 марта, 19:03 • 111289 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155397 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130809 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123839 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108911 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103593 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Женщину в Хмельницком ударило током от троллейбуса

Женщину в Хмельницком ударило током от троллейбуса

Киев • УНН

 • 7348 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пассажирку троллейбуса №10 в Хмельницком, которая выходила на остановке "Городская больница", ударило током от троллейбуса. Об этом сообщил УНН спикер патрульной полиции города Роман Мартынюк.

Гражданку доставили в городскую больницу в реанимацию, на руках у женщины видны следы ожегов.

В полиции отметили, что это уже второй случай за три дня.

Напомним, как сообщал УНН, на запорожском предприятии мужчину убило током.

 

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