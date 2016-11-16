Жінку у Хмельницькому вразило стумом від тролейбуса
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Пасажирку тролейбусу №10 у Хмельницькому, яка виходила на зупинці "Міська лікарня", вдарило струмом від тролейбуса. Про це повідомив УНН речник патрульної поліції міста Роман Мартинюк.
Громадянку доставили до міської лікарні до реанімації, на руках у жінки видно сліди опалів.
У поліції зазначили, що це вже другий випадок за три дні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на запорізькому підприємстві чоловіка вбило струмом.