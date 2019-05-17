Женщины в лодке переправлялись в Украину из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Луганской области пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Александровка задержал двух человек, которые с помощью лодки переправились из РФ в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Задержание состоялось непосредственно на берегу реки Деркул пограничниками Луганского отряда, которые выполняют задачи в районе проведения операции объединения сил.
Как выяснилось, это были две женщины, гражданка Украины и РФ. Они пытались попасть в населенный пункт на территории Украины к своим знакомым. При этом у гражданки РФ отсутствовали документы.
Сейчас нашу соотечественницу привлекли к административной ответственности за нарушение границы, а гражданку РФ задержаны с целью установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения.
Кроме того, принимаются меры по установлению круга лиц, содействие в перемещении указанных граждан через государственную границу по реке Деркул.
Как сообщал УНН, завербованные украинцы перевозили нелегальных мигрантов через госграницу.