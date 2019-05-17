Жінки у човні переправлялись в Україну з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Луганщині прикордонний наряд, що ніс службу в районі населеного пункту Олександрівка затримав двох осіб, які за допомогою човна переправились з РФ в Україну. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Затримання відбулось безпосередньо на березі річки Деркул прикордонниками Луганського загону, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаннях сил.
Як з’ясувалось, це були дві жінки, громадянка України та РФ. Вони намагались потрапити в населений пункт на території України до своїх знайомих. При цьому у громадянки РФ були відсутні документи.
Наразі нашу співвітчизницю притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення кордону, а громадянку РФ затримано з метою встановлення особи та з’ясування всіх обставин правопорушення.
Крім того, вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, які сприяли в переміщенні зазначених громадян через державний кордон по річці Деркул.
Як повідомляв УНН, завербовані українці перевозили нелегальних мігрантів через держкордон.