Завербовані українці перевозили нелегальних мігрантів через держкордон

КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронними органами викрито злочинну організацію з вербування та незаконного переміщення громадян України через державний кордон, в тому числі через закриті пункти пропуску, розташовані на ТОТ АР Крим. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.