Завербовані українці перевозили нелегальних мігрантів через держкордон

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронними органами викрито злочинну організацію з вербування та незаконного переміщення громадян України через державний кордон, в тому числі через закриті пункти пропуску, розташовані на ТОТ АР Крим. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України спільно з іншими 9 травня 2019 року оперативними співробітниками Держприкордонслужби спільно зі слідчими Національної поліції Криму, а також прокуратури АР Крим, в рамках розслідування кримінального провадження проведено перший етап реалізації з викриття злочинної організації, яка займалась вербуванням та незаконним переміщенням громадян України через державний кордон з подальшою метою залучення їх до протиправної діяльності, пов’язаної із незаконним переправленням нелегальних мігрантів — вихідців країн Південно-Східної Азії до країн Західної Європи через акваторію Середземного моря”, — йдеться у повідомленні.

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Прикордонники додали, під час вербування громадян України, останнім повідомлялось про необхідність перевезення морським шляхом мігрантів, при цьому навмисно приховувався факт наявності жорстокої кримінальної відповідальності у вищевказаних країнах за вказаний вид діяльності.

Завербовані громадяни України в більшості випадків затримувалися правоохоронними органами Греції та Італії.

“Так, на даний час в країнах Західної Європи відбувають покарання близько 250 громадян України, які стали жертвами злочинних дій”, — додали прикордонники.

Правоохоронцями були викриті організатор та пособники протиправної діяльності, які займались вербуванням, а також організацією переміщенням громадян України через закриті пункти пропуску ТОТ АР Крим до Республіки Туреччина.

За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 та ч. 2 ст. 332 КК України їм загрожує кримінальна відповідальність — до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила спроби бойовиків вербувати засуджених з ОРДЛО, які були передані українській владі.

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