Завербованные украинцы перевозили нелегальных мигрантов через госграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Правоохранительными органами разоблачена преступная организация, которая вербовала и незаконно перемещала граждан Украины через государственную границу, в том числе через закрытые пункты пропуска, расположенные на ВОТ АР Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сотрудниками оперативных подразделений Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины совместно с другими 9 мая 2019 года оперативными сотрудниками Госпогранслужбы совместно со следователями Национальной полиции Крыму, а также прокуратуры АР Крым, в рамках расследования уголовного производства проведен первый этап реализации по разоблачению преступной организации, которая занималась вербовкой и незаконным перемещением граждан Украины за государственную границу с последующей целью привлечения их к противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой нелегальных мигрантов - выходцев стран Юго-Восточной Азии в страны Западной Европы через акваторию Средиземного моря", - говорится в сообщении.
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Пограничники добавили, во время вербовки граждан Украины, в последнее сообщалось о необходимости перевозки морским путем мигрантов, при этом намеренно скрывался факт наличия жестокой уголовной ответственности в вышеуказанных странах за указанный вид деятельности.
Завербованые граждане Украины в большинстве случаев задерживались правоохранительными органами Греции и Италии.
"Так, в настоящее время в странах Западной Европы отбывают наказание около 250 граждан Украины, которые стали жертвами преступных действий", - добавили пограничники.
Правоохранителями были разоблачены организатор и пособники противоправной деятельности, которые занимались вербовкой, а также организацией перемещением граждан Украины через закрытые пункты пропуска ВОТ АР Крым в Республику Турция.
За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 и ч. 2 ст. 332 УК Украины им грозит уголовная ответственность - до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила попытки боевиков вербовать осужденных с ОРДЛО, которые были переданы украинской власти.