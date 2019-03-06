СБУ заявила про спробу вербування засуджених з ОРДЛО, переданих Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Служба безпеки України викрила спроби бойовиків вербувати засуджених з ОРДЛО, які були передані українській владі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"У ході здійснення перевірочних заходів оперативники спецслужби виявили серед в’язнів, які в лютому цього року прибули на контрольовану Україною територію, п’ятьох завербованих осіб так званим "МГБ ЛНР", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, вдаючись до погроз та жорсткого психологічного тиску, бойовики змусили засуджених підписати зобов’язання про негласну співпрацю.
"За задумом терористів, після виходу на свободу "агенти" мали збирати та передавати представникам НЗФ інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення сил та засобів українських військових. У разі відмови бойовики погрожували засудженим фізичним насильством, ув'язненням до карцеру, позбавленням побачень із рідними та унеможливленням їх передачі на підконтрольну українській владі територію", - розповіли у СБУ.
Ув’язнені надали правоохоронцям детальні свідчення про обставини їх вербування та отримані від терористів завдання, і зараз тривають перевірочні заходи.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили спробу вербування українця спецслужбами Білорусі.