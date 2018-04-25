СБУ заявила про спробу вербування українця КДБ Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили спробу вербування жителя Чернігівщини спецслужбами Республіки Білорусь. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що житель одного з прикордонних населених пунктів Чернігівської області періодично виїжджав до Білорусі, щоб відвідати родичів. Під час чергової поїздки українець був затриманий правоохоронними органами цієї країни за начебто порушення правил торгівлі, зазначили у спецслужбі.
"При цьому представники КДБ Білорусі, погрожуючи кримінальним переслідуванням, вимагали від чоловіка передавати інформацію про військові об’єкти, розміщені на прикордонній території. Отримані відомості необхідно було надавати представнику білоруської спецслужби під час виїздів до РБ", - повідомили в СБУ.
Повернувшись додому, чоловік звернувся до СБУ і "надав всі необхідні свідчення щодо обставин його вербування та поставлених перед ним завдань", додали у спецслужбі.
Нагадаємо, СБУ викрила спробу вербування українця спецслужбами РФ.