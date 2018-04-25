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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ заявила о попытке вербовки украинца КГБ Беларуси

Киев • УНН

 • 25216 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

СБУ заявила о попытке вербовки украинца КГБ Беларуси

Правоохранители установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал в Беларусь, чтобы посетить родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны за якобы нарушение правил торговли, отметили в спецслужбе.

"При этом представители КГБ Беларуси, угрожая уголовным преследованием, требовали от мужчины передавать информацию о военных объектах, размещенных на приграничной территории. Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в РБ", - сообщили в СБУ.

Вернувшись домой, мужчина обратился в СБУ и "предоставил все необходимые показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных перед ним задач", добавили в спецслужбе.

Напомним, СБУ разоблачила попытку вербовки украинца спецслужбами РФ.

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