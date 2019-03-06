СБУ заявила о попытке вербовки осужденных из ОРДЛО, переданных Украине

"В ходе осуществления проверочных мероприятий оперативники спецслужбы обнаружили среди заключенных, в феврале этого года прибыли на контролируемую Украиной территорию, пять завербованных лиц так называемым "МГБ ЛНР", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, прибегая к угрозам и жесткому психологическому давлению, боевики заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве.

"По замыслу террористов, после выхода на свободу "агенты" должны были собирать и передавать представителям НЗФ информацию о местах дислокации и маршруты перемещения сил и средств украинских военных. В случае отказа боевики угрожали осужденным физическим насилием, заключением в карцер, лишением свиданий с родными и деланием невозможным их передачу на подконтрольную украинской власти территорию", - рассказали в СБУ.

Заключенные оказали правоохранителям подробные показания об обстоятельствах их вербовки и полученных от террористов задачах, и сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили попытку вербовки украинца спецслужбами Беларуси.