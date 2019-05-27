Женщины составляют 60% избирателей в Украине

"Друзья, гендерные квоты на выборах - это больше, чем о распределении мест в парламенте. Это о равенстве прав и возможностей женщин и мужчин. Мы можем гордиться, что в нынешнем созыве Верховной Рады высокий процент женщин за всю историю независимости - 11,5 %. Тем не менее, средний показатель в мире - 23%. В скандинавских странах, которые традиционно возглавляют рейтинги уровня жизни в мире - 40% и более. Нам точно есть, куда расти. 52% населения Украины - женщины. 60% избирателей - тоже женщины. И они заслуживают более широкого представительства на изберательньных должностях. Призываю парламент поддержать законопроект 1456 о 30% избирательной квоты для женщин ", - сообщил он.



Как сообщал УНН, опубликован перечень одномандатных избирательных округов для выборов в Раду.



Как сообщал УНН, ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.