Жінки становлять 60% виборців в Україні

"Друзі, гендерні квоти на виборах – це більше, ніж про розподіл місць в парламенті. Це про рівність прав та можливостей жінок та чоловіків. Ми можемо пишатись, що у нинішньому скликанні Верховної Ради найвищий відсоток жінок за всю історію незалежності – 11,5%. Тим не менш, середній показник у світі – 23%. У скандинавських країнах, які традиційно очолюють рейтинги рівня життя у світі – 40% і більше. Нам точно є, куди зростати. 52% населення України – жінки. 60% виборців – теж жінки. І вони заслуговують більш широкого представництва на виборних посадах. Закликаю парламент підтримати Законопроект 1456 щодо 30% виборчої квоти для жінок", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, опубліковано перелік одномандатних виборчих округів для виборів до Ради.



Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.