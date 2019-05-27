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Жінки становлять 60% виборців в Україні

Жінки становлять 60% виборців в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Жінки становлять 60% виборців в Україні. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на сторінці у Facebook, передає УНН. 

"Друзі, гендерні квоти на виборах – це більше, ніж про розподіл місць в парламенті. Це про рівність прав та можливостей жінок та чоловіків. Ми можемо пишатись, що у нинішньому скликанні Верховної Ради найвищий відсоток жінок за всю історію незалежності – 11,5%. Тим не менш, середній показник у світі – 23%. У скандинавських країнах, які традиційно очолюють рейтинги рівня життя у світі – 40% і більше. Нам точно є, куди зростати. 52% населення України – жінки. 60% виборців – теж жінки. І вони заслуговують більш широкого представництва на виборних посадах. Закликаю парламент підтримати Законопроект 1456 щодо 30% виборчої квоти для жінок", - повідомив він. 

Як повідомляв УНН, опубліковано перелік одномандатних виборчих округів для виборів до Ради

Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

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