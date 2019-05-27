Опубліковано перелік одномандатних виборчих округів для виборів до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Опубліковано перелік одномандатних виборчих округів для позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Список оприлюднений в "Урядовому кур’єрі", передає УНН.
До переліку увійшли 223 одномандатних виборчих округів у 24 областях та у місті Київ.
Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Раніше ЦВК оприлюднила номер рахунку для застави на виборах до парламенту.
Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради призначені Указом Президента на 21 липня.