Женщина прыгнула в Днепр со столичного моста

Сообщение о том, что с моста Метро в реку Днепр упал человек, спасатели получили 25 мая в 4:08.

Прибыв к месту происшествия, водолазы установили, что на расстоянии 150 м от берега в воде находится женщина.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения водолазы спасли женщину 1987 года рождения.

Женщине была оказана первая домедицинская помощь. Прибыв к берегу бойцы передали женщину работникам медицинской службы.

Причину и обстоятельства этого случая устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, несовершеннолетняя наглоталась таблеток и хотела спрыгнуть с крыши.