Женщина прыгнула в Днепр со столичного моста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Водолазы спасли женщину, которая прыгнула с киевского моста Метро в реку Днепр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Сообщение о том, что с моста Метро в реку Днепр упал человек, спасатели получили 25 мая в 4:08.
Прибыв к месту происшествия, водолазы установили, что на расстоянии 150 м от берега в воде находится женщина.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения водолазы спасли женщину 1987 года рождения.
Женщине была оказана первая домедицинская помощь. Прибыв к берегу бойцы передали женщину работникам медицинской службы.
Причину и обстоятельства этого случая устанавливать правоохранительные органы.
Напомним, несовершеннолетняя наглоталась таблеток и хотела спрыгнуть с крыши.