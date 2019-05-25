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Жінка зістрибнула у Дніпро зі столичного мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Водолази врятували жінку, яка стрибнула із київського мосту Метро у річку Дніпро. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України у місті Києві.

Повідомлення про те, що з мосту Метро у річку Дніпро впала людина, рятувальники отримали 25 травня о 4:08.

Прибувши до місця події, водолази встановили, що на відстані 150 м від берега у воді перебуває жінка.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження водолази врятували жінку 1987 року.

Слідуючи до берега, жінці надано першу домедичну допомогу. Прибувши до берега бійці передали жінку працівникам медичної служби.

Причину і обставини цього випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, неповнолітня наковталася таблеток і хотіла зістрибнути з даху.

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