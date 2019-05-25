Жінка зістрибнула у Дніпро зі столичного мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Водолази врятували жінку, яка стрибнула із київського мосту Метро у річку Дніпро. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України у місті Києві.
Повідомлення про те, що з мосту Метро у річку Дніпро впала людина, рятувальники отримали 25 травня о 4:08.
Прибувши до місця події, водолази встановили, що на відстані 150 м від берега у воді перебуває жінка.
За допомогою водолазно-рятувального спорядження водолази врятували жінку 1987 року.
Слідуючи до берега, жінці надано першу домедичну допомогу. Прибувши до берега бійці передали жінку працівникам медичної служби.
Причину і обставини цього випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, неповнолітня наковталася таблеток і хотіла зістрибнути з даху.