Женщина заявила об изнасиловании сожителем дочери-первоклассницы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Женщина в Винницкой области заявила, что ее сожитель изнасиловал их общую дочь - ученица первого класса. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.
"В селе Кислицкое женщина написала заявление на сожителя (об изнасиловании и развратных действий по отношению к их общей дочери - ред.). Проведено медицинское освидетельствование, факт изнасилования не подтвердился, о возможных развратных действий проводится проверка", - отметили в отделе коммуникации.
При этом в ведомстве выразили предположение, что такое заявление на сожителя женщина сделала из-за ссоры с мужем.
Напомним, в Киеве мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки.