Чоловіка затримано за зґвалтування неповнолітньої сусідки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Києві чоловіка затримали за підозрою у зґвалтування неповнолітньої дівчини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
За даними слідства, 11 травня до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що стосовно її 15-річної дочки вчинене сексуальне насильство.
"Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що чоловік, який проживає в їхньому будинку, вчинив стосовно неповнолітньої неправомірні дії сексуального характеру", - йдеться в повідомленні.
Дівчину госпіталізували з характерними травмами, а 27-річного чоловіка затримали.
"Наразі за цим фактом затриманому оголошено підозру за ч. 3 ст. 152 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі.
За вчинене чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у селі Козятин Вінницької області затримано чоловіка, якого підозрюють у тому, що він ґвалтував доньку.