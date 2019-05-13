Мужчина задержан за изнасилование несовершеннолетней соседки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Киеве мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
По данным следствия, 11 мая в Святошинское управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в отношении ее 15-летней дочери совершено сексуальное насилие.
"Когда полицейские прибыли на место происшествия, то выяснили, что мужчина, проживающий в их доме, совершил в отношении несовершеннолетней неправомерные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Девушку госпитализировали с характерными травмами, а 27-летнего мужчину задержали.
"По данному факту задержанному объявлено подозрение по ч. 3 ст. 152 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.
За совершенное мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в селе Казатин Винницкой области задержан мужчина, которого подозревают в том, что он насиловал дочь.