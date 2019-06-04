Женщина зарезала иностранца-дальнобойщика в салоне грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Хмельницкой области будут судить женщину, которая убила дальнобойщика - гражданина Турции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
Правоохранители установили, что в ночь с 14 на 15 февраля этого года между 23-летней каменчанкой и ее знакомым дальнобойщиком, гражданином Турции, в салоне грузового автомобиля в пгт. Дунаевцы произошла ссора.
Женщина ножом нанесла потерпевшему 27 ударов в голову, живот и грудную клетку, чем нанесла тяжелые телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался, а злоумышленница скрылась с места преступления. Работники полиции задержали подозреваемую в тот же день и взяли под стражу.
С разрешения прокурора тело пострадавшего выдано родным для захоронения на родине.
Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины направлено для рассмотрения в суд, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Как сообщал УНН, на Закарпатье одинокому мужчине перерезали горло в собственном доме.