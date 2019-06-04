Жінка зарізала іноземця-далекобійника в салоні вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Хмельницькій області судитимуть жінку, яка вбила далекобійника - громадянина Туреччини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що в ніч з 14 на 15 лютого цього року між 23-річною кам’янчанкою та її знайомим далекобійником, громадянином Туреччини, в салоні вантажного автомобіля у м. Дунаївці відбулася сварка.
Жінка ножем нанесла потерпілому 27 ударів в голову, живіт та грудну клітину, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм чоловік помер, а зловмисниця зникла з місця злочину. Працівники поліції затримали підозрювану того ж дня та взяли під варту.
З дозволу прокурора тіло потерпілого видано рідним для поховання на батьківщині.
Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України направлено для розгляду до суду, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті одинокому чоловіку перерізали горло у власному будинку.