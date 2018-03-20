В Луганской области женщина оставила младенца в картонной коробке возле автостанции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Полиция Луганской области разыскивает женщину, которая ночью оставила новорожденного ребенка вблизи автостанции пгт Троицкое. Об этом сообщает ГУ Нацполиции области, передает УНН.
Отмечено, что женщина оставила девочку ночью в картонной коробке возле автостанции пгт Троицкое. Примерный возраст младенца - один месяц.
"Жизни ребенка ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей", - отметили в полиции.
Сейчас правоохранители разыскивают женщину.
Напомним, полиция Киева разыскивает мать, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорку.