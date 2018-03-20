На Луганщині жінка залишила немовля в картонній коробці біля автостанції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліція Луганщини розшукує жінку, яка вночі залишила новонароджену дитину поблизу автостанції смт. Троїцьке. Про це повідомляє ГУ Нацполіції області, передає УНН.
Зазначено, що жінка залишила дівчинку вночі в картонній коробці біля автостанції смт Троїцьке. Приблизний вік немовля — один місяць.
“Життю дитини нічого не загрожує, вона знаходиться під наглядом лікарів”, — зазначили в поліції.
Наразі правоохоронці розшукують жінку.
Нагадаємо, поліція Києва розшукує матір, яка викинула новонароджену дитину у смітник.