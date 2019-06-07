Женщина забила до смерти собственную бабушку

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26781 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48563 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65576 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117560 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110354 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136890 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144479 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130131 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

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Женщина забила до смерти собственную бабушку

Женщина забила до смерти собственную бабушку

Киев  •  УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Донецкой области женщина избила палкой собственную бабушку, в результате чего пенсионерка захлебнулась кровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Правоохранители установили, что 2 июня, около 18:30, в дом 83-летней женщины пришла внучка, которая в последнее время вместе со своими родителями опекала пенсфионерку. Во время разговора женщины поссорились. В ответ на бабушкины претензии разгневанная женщина схватила деревянную палку, на которую обычно опиралась старушка, и пока та сидела на своей кровати, нанесла ей несколько ударов по голове и туловищу, нанеся скальпированную рану и многочисленные ушибы головы, грудной клетки, плеча, кистей и бедер.

Впоследствии пенсионерка умерла, захлебнувшись кровью.

Сейчас в уголовном производстве по признакам ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая - с целью выяснить, могла ли подозреваемая, мать двоих несовершеннолетних детей, осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения указанного особо тяжкого преступления.

Сейчас 36-летняя злоумышленница арестована, досудебное расследование продолжается.

Ранее УНН ообщал, что мужчина забил до смерти щенков металлической палкой.

Украинские Национальные Новости

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