Женщина забила до смерти собственную бабушку

Правоохранители установили, что 2 июня, около 18:30, в дом 83-летней женщины пришла внучка, которая в последнее время вместе со своими родителями опекала пенсфионерку. Во время разговора женщины поссорились. В ответ на бабушкины претензии разгневанная женщина схватила деревянную палку, на которую обычно опиралась старушка, и пока та сидела на своей кровати, нанесла ей несколько ударов по голове и туловищу, нанеся скальпированную рану и многочисленные ушибы головы, грудной клетки, плеча, кистей и бедер.

Впоследствии пенсионерка умерла, захлебнувшись кровью.

Сейчас в уголовном производстве по признакам ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая - с целью выяснить, могла ли подозреваемая, мать двоих несовершеннолетних детей, осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения указанного особо тяжкого преступления.

Сейчас 36-летняя злоумышленница арестована, досудебное расследование продолжается.

Ранее УНН ообщал, что мужчина забил до смерти щенков металлической палкой.