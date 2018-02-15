Женщина с ножом за вечер ограбила двух людей в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Днепре полиция задержала женщину, которая, угрожая ножом, за вечер ограбила двух представительниц своего пола. Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Украина, передает УНН.
"Около 22 часов патрульных вызвали на улицу Богдана Хмельницкого. Там на женщину напала неизвестная, приставила к ее шее нож, угрожала и завладела мобильным телефоном. Уже на месте потерпевшая предоставила приметы нападавшей и указала, что та убежала в направлении улицы Петра Калнышевского", - говорится в сообщении.
Как отмечается, инспекторы начали отрабатывать прилегающую территорию и неподалеку заметили двух женщин. Одна из них звала на помощь. Другая женщина держала в руках нож и начала бежать, как только увидела патрульных. Стражи порядка догнали и обезоружили вероятную злоумышленницу.
Как оказалось, нападающая выбрала себе еще одну жертву, у которой также успела выхватить мобильный. Женщина, которая вызвала на место инспекторов, узнала в задержанной свою обидчицу.
Во время поверхностной проверки патрульные нашли в кармане задержанной телефоны обоих пострадавших. Вероятную злоумышленницу доставили в отделение полиции. Сейчас делом занимаются следователи.
Напомним, в Киевской области мужчина палкой избил полицейских.