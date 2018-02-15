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Жінка з ножем за вечір пограбувала двох людей у Дніпрі

Жінка з ножем за вечір пограбувала двох людей у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Дніпрі поліція затримала жінку, яка, погрожуючи ножем, за вечір пограбувала двох представниць своєї статі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція України, передає УНН.

"Близько 22-ї години патрульних викликали на вулицю Богдана Хмельницького. Там на жінку напала невідома, приставила до її шиї ножа, погрожувала та заволоділа мобільним телефоном. Уже на місці потерпіла надала прикмети нападниці та вказала, що та втекла в напрямку вулиці Петра Калнишевського", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інспектори почали відпрацьовувати прилеглу територію й неподалік помітили двох жінок. Одна з них кликала на допомогу. Інша жінка тримала в руках ножа й почала втікати, щойно побачила патрульних. Охоронці порядку наздогнали та обеззброїли ймовірну зловмисницю.

Як виявилося, нападниця обрала собі ще одну жертву, у якої також встигла вихопити мобільний. Жінка, яка викликала на місце інспекторів, упізнала в затриманій свою кривдницю.

Під час поверхневої перевірки патрульні знайшли в кишені затриманої телефони обох потерпілих. Ймовірну зловмисницю доставили до відділку поліції. Наразі справою займаються слідчі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік палицею побив поліцейських.

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