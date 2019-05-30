Женщина впервые стала канцлером Австрии

Как сообщил Ппрезидент Австрии Александр Ван Дер Беллен, он решил назначить Бирляйн временным канцлером до досрочных выборов в парламент.

Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца.

Напомним, после скандала с Штрахе в Австрии все министры от FPÖ ушли в отставку.