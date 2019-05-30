Женщина впервые стала канцлером Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Канцлером Австрии впервые стала женщина - председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщил Ппрезидент Австрии Александр Ван Дер Беллен, он решил назначить Бирляйн временным канцлером до досрочных выборов в парламент.
Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца.
Напомним, после скандала с Штрахе в Австрии все министры от FPÖ ушли в отставку.