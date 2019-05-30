Жінка вперше стала канцлером Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Канцлером Австрії вперше стала жінка - голова австрійського конституційного суду Брігітте Бірляйн, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Як повідомив Ппрезидент Австрії Александер Ван Дер Беллен, він вирішив призначити Бірляйн тимчасовим канцлером до дострокових виборів у парламент.
Раніше австрійський парламент оголосив вотум недовіри уряду Курца.
Нагадаємо, після скандалу зі Штрахе у Австрії всі міністри від FPÖ пішли у відставку.