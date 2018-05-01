Женщина впервые возглавила Европол
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Бельгийка Катрин де Болль официально стала исполнительным директором Европейского полицейского агентства (Европола), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европола.
Отметим, что решение о назначении Катрин де Болль было принято еще 8 марта 2018 года.
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В пресс-службе Европола отметили, что де Болль будет осуществлять надзор за администрацией Европола, управлять своим персоналом и нести ответственность за выполнение поставленных перед ней задач.
Мандат ее предшественника, Роберт Уэйнрайта, закончился 1 мая.