Женщина впервые возглавила Европол

Отметим, что решение о назначении Катрин де Болль было принято еще 8 марта 2018 года.

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В пресс-службе Европола отметили, что де Болль будет осуществлять надзор за администрацией Европола, управлять своим персоналом и нести ответственность за выполнение поставленных перед ней задач.

Мандат ее предшественника, Роберт Уэйнрайта, закончился 1 мая.