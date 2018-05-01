Жінка вперше очолила Європол
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Бельгійка Катрін де Болль офіційно стала виконавчим директором Європейського поліцейського агентства (Європолу), передає УНН із посиланням на прес-службу Європолу.
Відзначимо, що рішення про призначення Катрін де Болль було ухвалено ще 8 березня 2018 року.
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У прес-службі євро полу відзначили, що де Болль буде здійснювати нагляд за адміністрацією Європолу, керувати своїм персоналом і нести відповідальність за виконання поставлених перед нею завдань.
Мандат її попередника, Роба Уейнрайта, закінчився 1 травня.