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Женщина-военный повесилась в Мелитополе

Киев • УНН

 • 24681 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Женщина-военнослужащая, лейтенант повесилась на территории военной части в Мелитополе. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Женщина-военный повесилась в Мелитополе

Тело женщины, 1979 года рождения, было обнаружено утром 16 марта. Она повесилась на дереве.

Стало известно, что накануне она выключила телефон и исчез.

Предварительно установлено, что кроме следов от веревки на шее, на теле покойной нет других следов, свидетельствующих о насильственной смерти.

Как сообщал УНН, в Житомирской области повесились двое мужчин.

Напомним, в волынском селе за месяц повесились две школьницы.

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