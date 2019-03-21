Женщина-военный повесилась в Мелитополе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Женщина-военнослужащая, лейтенант повесилась на территории военной части в Мелитополе. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело женщины, 1979 года рождения, было обнаружено утром 16 марта. Она повесилась на дереве.
Стало известно, что накануне она выключила телефон и исчез.
Предварительно установлено, что кроме следов от веревки на шее, на теле покойной нет других следов, свидетельствующих о насильственной смерти.
Как сообщал УНН, в Житомирской области повесились двое мужчин.
Напомним, в волынском селе за месяц повесились две школьницы.