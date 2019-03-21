Жінка-військовий повісилась у Мелітополі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Жінка-військовослужбовець, лейтенант повісилась на території військової частини у Мелітополі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло жінки, 1979 року народження, було виявлено вранці 16 березня. Вона повісилась на дереві.
Стало відомо, що напередодні вона вимкнула телефон та зникла.
Попередньо встановлено, що окрім слідів від мотузки на шиї, на тілі покійної немає інших слідів, які б свідчили про насильницьку смерть.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині повісились двоє чоловіків.
Нагадаємо, у волинському селі за місяць повісилися дві школярки.