Жертвами войны рф против Украины стали 358 детей

Цитата

"Более 1051 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 31 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 358. Не претерпели изменений и данные относительно раненых - более 693", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 363, Харьковской – 195, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 57, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2199 учебных заведений. Из них 225 разрушены полностью.