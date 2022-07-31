Жертвами війни рф проти України стали 358 дітей

Цитата

"Більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 31 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 693", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2199 закладів освіти. З них 225 зруйновано повністю.