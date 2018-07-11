Жертвами взрыва на митинге левой партии в Пакистане стали 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Мощный взрыв произошел в пакистанском Пешаваре, провинция Хайбер-Пахтунхва, в результате чего погибли не менее 15 человек, сообщает УНН со ссылкой на Pakistan Today.
Кроме того, при взрыве пострадали еще 66 человек, 20 из которых находятся в критическом состоянии. По данным издания, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Глава городской полиции заявил, что при взрыве террористы использовали около 8 кг взрывчатки.
Среди жертв оказался лидер Национальной партии Авами Харун Билур, а также его сын Даниял. Газета отмечает, что взрыв прогремел во время митинга партии в одном из районов Пешавара. К настоящему моменту ни одна из террористических группировок, действующих на территории Пакистана, не взяла на себя ответственность за взрыв.
Национальная партия Авами — левая социалистическая политическая партия, основанная в 1986 году. Ее основной идеей было противостояние тогдашнему президенту страны Мухаммеду Зия-уль-Хаку. Партия является крупнейшей политической силой пуштунов, получая значительное число голосов на различных выборах в провинциях Белуджистан и Синд.
Как сообщал УНН, китайская ракета-носитель вывела на орбиту два спутника для Пакистана.