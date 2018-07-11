Жертвами взрыва на митинге левой партии в Пакистане стали 15 человек

Кроме того, при взрыве пострадали еще 66 человек, 20 из которых находятся в критическом состоянии. По данным издания, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Глава городской полиции заявил, что при взрыве террористы использовали около 8 кг взрывчатки.

Среди жертв оказался лидер Национальной партии Авами Харун Билур, а также его сын Даниял. Газета отмечает, что взрыв прогремел во время митинга партии в одном из районов Пешавара. К настоящему моменту ни одна из террористических группировок, действующих на территории Пакистана, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Национальная партия Авами — левая социалистическая политическая партия, основанная в 1986 году. Ее основной идеей было противостояние тогдашнему президенту страны Мухаммеду Зия-уль-Хаку. Партия является крупнейшей политической силой пуштунов, получая значительное число голосов на различных выборах в провинциях Белуджистан и Синд.

Как сообщал УНН, китайская ракета-носитель вывела на орбиту два спутника для Пакистана.