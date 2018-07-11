Жертвами взрыва на митинге левой партии в Пакистане стали 15 человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50573 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105611 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127171 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134540 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170394 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153842 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141499 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182210 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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Жертвами взрыва на митинге левой партии в Пакистане стали 15 человек

Жертвами взрыва на митинге левой партии в Пакистане стали 15 человек

Киев  •  УНН

 • 10565 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Мощный взрыв произошел в пакистанском Пешаваре, провинция Хайбер-Пахтунхва, в результате чего погибли не менее 15 человек, сообщает УНН со ссылкой на Pakistan Today.

Кроме того, при взрыве пострадали еще 66 человек, 20 из которых находятся в критическом состоянии. По данным издания, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Глава городской полиции заявил, что при взрыве террористы использовали около 8 кг взрывчатки.

Среди жертв оказался лидер Национальной партии Авами Харун Билур, а также его сын Даниял. Газета отмечает, что взрыв прогремел во время митинга партии в одном из районов Пешавара. К настоящему моменту ни одна из террористических группировок, действующих на территории Пакистана, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Национальная партия Авами — левая социалистическая политическая партия, основанная в 1986 году. Ее основной идеей было противостояние тогдашнему президенту страны Мухаммеду Зия-уль-Хаку. Партия является крупнейшей политической силой пуштунов, получая значительное число голосов на различных выборах в провинциях Белуджистан и Синд.

Как сообщал УНН, китайская ракета-носитель вывела на орбиту два спутника для Пакистана.

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