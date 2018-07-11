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Жертвами вибуху на мітингу лівої партії в Пакистані стали 15 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Потужний вибух стався в пакистанському Пешаварі, провінція Хайбер-Пахтунхва, в результаті чого загинули щонайменше 15 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Pakistan Today.

Крім того, під час вибуху постраждали ще 66 осіб, 20 з яких знаходяться в критичному стані. За даними видання, терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій. Глава міської поліції заявив, що під час вибуху терористи використовували близько 8 кг вибухівки.

Серед жертв опинився лідер Національної партії Авамі Харун Білур, а також його син Даниял. Газета відзначає, що вибух прогримів під час мітингу партії в одному з районів Пешавара. До теперішнього моменту жодне з терористичних угрупувань, що діють на території Пакистану, не взяло на себе відповідальність за вибух.

Національна партія Авамі — ліва соціалістична політична партія, заснована в 1986 році. Її основною ідеєю було протистояння тодішньому президенту країни Мухаммеду Зія-уль-Хаку. Партія є найбільшою політичною силою пуштунів, отримуючи значну кількість голосів на різних виборах в провінціях Белуджистан і Сінд.

Як повідомляв УНН, китайська ракета-носій вивела на орбіту два супутники для Пакистану.

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