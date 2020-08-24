Жертвами тропического шторма "Лаура" на Карибах стали не менее 13 человек

"Тропический шторм Лаура лишил электроэнергии более 1 млн пользователей. По меньшей мере девять человек погибли на Гаити. В буре погибли четыре человека в Доминиканской Республике. В результате шторма произошло несколько оползней, отрезавших отдельные города", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что в течение выходных от шторма пострадали Гаити, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико, в которых был сильный ветер и наводнения. Утром в понедельник шторм двигался вдоль побережья Кубы и перерос в ураган.

"Управление гражданской обороны Гаити сообщило в соцсетях, что среди погибших две женщины, двое мужчин и 10-летняя девочка. Она погибла, когда на дом в Анс-а-Питре упало дерево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Доминиканской Республике погибли 44-летняя женщина и ее 7-летний сын с Санта-Доминго. Также погиб 22-летний мужчина, на дом которого упало дерево, а в автокатастрофе погиб полицейский на мотоцикле.

Напомним, УНН сообщал, что к побережью Америки приближаются два шторма, людей эвакуируют.