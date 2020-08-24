Жертвами тропічного шторму "Лаура" на Карибах стали щонайменше 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Тропічний шторм "Лаура" вбив щонайменше 9 людей на Гаїті та 4 у Домініканській Республіці, що омиваються Карибським морем. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Weather Channel.
“Тропічний шторм Лаура позбавив електроенергії понад 1 мільйон користувачів. Щонайменше дев'ять людей загинули на Гаїті. В бурі загинули четверо людей у Домініканській Республіці. В результаті шторму сталося кілька зсувів, які відрізали окремі міста”, - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що протягом вихідних від шторму постраждали Гаїті, Домініканська Республіка та Пуерто-Рико, в яких був сильний вітер та повені. Вранці у понеділок шторм рухався вздовж узбережжя Куби і переріс в ураган.
“Управління цивільної оборони Гаїті повідомило в соцмережах, що серед загиблих дві жінки, два чоловіки та 10-річна дівчинка. Вона загинула, коли на будинок в Анс-а-Пітрі впало дерево”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Домініканській Республіці загинули 44-річна жінка та її 7-річний син з Санта-Домінго. Також загинув 22-річний чоловік, на будинок якого впало дерево, а в автокатастрофі загинув поліцейський на мотоциклі.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що до узбережжя Америки наближаються два шторми, людей евакуюють.