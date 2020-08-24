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Жертвами тропічного шторму "Лаура" на Карибах стали щонайменше 13 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Тропічний шторм "Лаура" вбив щонайменше 9 людей на Гаїті та 4 у Домініканській Республіці, що омиваються Карибським морем. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Weather Channel.

Жертвами тропічного шторму "Лаура" на Карибах стали щонайменше 13 людей

“Тропічний шторм Лаура позбавив електроенергії понад 1 мільйон користувачів. Щонайменше дев'ять людей загинули на Гаїті. В бурі загинули четверо людей у Домініканській Республіці. В результаті шторму сталося кілька зсувів, які відрізали окремі міста”, - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що протягом вихідних від шторму постраждали Гаїті, Домініканська Республіка та Пуерто-Рико, в яких був сильний вітер та повені. Вранці у понеділок шторм рухався вздовж узбережжя Куби і переріс в ураган.

“Управління цивільної оборони Гаїті повідомило в соцмережах, що серед загиблих дві жінки, два чоловіки та 10-річна дівчинка. Вона загинула, коли на будинок в Анс-а-Пітрі впало дерево”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Домініканській Республіці загинули 44-річна жінка та її 7-річний син з Санта-Домінго. Також загинув 22-річний чоловік, на будинок якого впало дерево, а в автокатастрофі загинув поліцейський на мотоциклі.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що до узбережжя Америки наближаються два шторми, людей евакуюють.

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