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До узбережжя Америки наближаються два шторми, людей евакуюють

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У деяких районах американського штату Луїзіана і Куби йде евакуація жителів через наближення штормів. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.

До узбережжя Америки наближаються два шторми, людей евакуюють

“У прибережних районах Луїзіани, а також в деяких районах Куби, почалася евакуація жителів; в столиці Гаїті дороги перетворилися на річки на тлі наближення двох ураганів, що загрожують Карибському басейну і американському узбережжю Мексиканської затоки”, — йдеться в повідомленні.

Очікується, що тропічний шторм “Марко” обрушиться на узбережжя Луїзіани 24 серпня. За ним слідує шторм “Лаура”, який зараз перебуває над Домініканою. За прогнозами, “Лаура” пройде через карибський острів Еспаньола і Кубу і, посилившись до урагану, обрушиться на узбережжя Мексиканської затоки 27 серпня.

У столиці Гаїті, Порт-о-Пренс, стихія призвела до одного з найсильніших повеней за останні роки. Влада Гаїті повідомила про першу жертву шторму “Лаура”, загинула десятирічна дівчинка, коли дерево впало на її будинок.

За словами синоптика Національного центру зі спостереження за ураганами США Стейсі Стюарта, два урагани, які прийдуть на американське узбережжя з різницею в кілька днів, “можуть призвести до тривалого періоду небезпечної погоди”.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп визнав лісові пожежі, які вирують в Каліфорнії, стихійним лихом і розпорядився надати федеральну допомогу владі штату.

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