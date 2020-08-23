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К побережью Америки приближаются два шторма, людей эвакуируют

Киев • УНН

 • 20480 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В некоторых районах американского штата Луизиана и Кубы идет эвакуация жителей из-за приближающихся штормов. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

К побережью Америки приближаются два шторма, людей эвакуируют

“В прибрежных районах Луизианы, а также в некоторых районах Кубы, началась эвакуация жителей; в столице Гаити дороги превратились в реки на фоне приближения двух ураганов, угрожающих Карибскому бассейну и американскому побережью Мексиканского залива”, — говорится в сообщении.

Ожидается, что тропический шторм “Марко” обрушится на побережье Луизианы 24 августа. За ним следует шторм “Лаура”, который сейчас находится над Доминиканой. По прогнозам, “Лаура” пройдет через карибский остров Эспаньола и Кубу и, усилившись до урагана, обрушится на побережье Мексиканского залива 27 августа.

В столице Гаити, Порт-о-Пренс, стихия привела к одному из самых сильных наводнений за последние годы. Власти Гаити сообщили о первой жертве шторма “Лаура”, погибла десятилетняя девочка, когда дерево упало на ее дом.

По словам синоптика Национального центра по наблюдению за ураганами США Стейси Стюарта, два урагана, которые придут на американское побережье с разницей в несколько дней, “могут привести к длительному периоду опасной погоды”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп признал лесные пожары, которые бушуют в Калифорнии, стихийным бедствием и распорядился оказать федеральную помощь властям штата.

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