Трамп признал пожары в Калифорнии стихийным бедствием и распорядился о помощи

“Президент Дональд Трамп заявил, что в штате Калифорния существует большое стихийное бедствие, и распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к усилиям по восстановлению на уровне штатов, племен и на местном уровне в районах, пострадавших от лесных пожаров, начиная с 14 августа 2020 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование предоставят пострадавшим лицам в округах Лэйк, Напа, Сан-Матэо, Санта-Крус, Солано, Сонома и Йоло. Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие кредиты для покрытия незастрахованного имущественного ущерба, а также другие программы, которые помогут физическим лицам и владельцам предприятий после стихийного бедствия.

“Федеральное финансирование также предоставляется органам местного самоуправления штатов, племен и некоторых частных некоммерческих организаций на основе совместного несения расходов для принятия чрезвычайных защитных мер в округах Лэйк, Напа, Сан-Матэо, Санта-Крус, Солано, Сонома и Йоло”, — заявили в Белом доме.

Добавляется, что оценки ущерба от лесных пожаров в штате Калифорния продолжаются. После полного завершения оценок могут быть назначены еще несколько округов и дополнительные формы помощи.

Как сообщал УНН, в американском штате Калифорния во время лесных пожаров погибли по меньшей мере шесть человек. Площадь пожаров в два раза больше, чем вся территория Лос-Анджелеса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился за помощью к Австралии и Канаде в борьбе с лесными пожарами.