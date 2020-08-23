Губернатор Каліфорнії попросив Канаду та Австралію допомогти в боротьбі з лісовими пожежами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звернувся за допомогою до Австралії і Канади в боротьбі з лісовими пожежами. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.
“Ньюсом попросив Канаду і Австралію надати ресурси та підтримку більш ніж 12 тисячам пожежників з Каліфорнії і 10 інших штатів, які борються з 560 пожежами. За словами Ньюсома, Австралія є батьківщиною „кращих в світі борців з лісовими пожежами“. Ньюсом заявив, що пожежі „непропорційно вразили“ північну Каліфорнію, де десятки тисяч людей були змушені покинути свої будинки, і де згоріли сотні будинків”, — пише видання.
Відзначається, що погода в Каліфорнії загрожує посилити пожежі, в результаті яких загинули шість осіб і постраждали 43 людини, в тому числі кілька пожежних.
“Ми просто не бачили нічого подібного вже багато-багато років. Ці пожежі виснажують наші ресурси, наш персонал”, — сказав Ньюсом.
По всій Каліфорнії вирує близько 560 лісових пожеж, багато хто з них — невеликі і знаходяться у віддалених місцях. Найбільший збиток був нанесений трьома пожежами в лісових і сільських районах поруч із затокою Сан-Франциско і в прилеглих виноробних округах. Пожежі загрожують тисячолітнім каліфорнійським секвойям. Пошкодження вже отримали будівлі в парку Big Basin Redwoods.
Як повідомляв УНН, в американському штаті Каліфорнія під час лісових пожеж загинули щонайменше шість осіб. Площа пожеж в два рази більше, ніж вся територія Лос-Анджелеса.