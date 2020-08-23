Губернатор Калифорнии попросил Канаду и Австралию помочь в борьбе с лесными пожарами

“Ньюсом попросил Канаду и Австралию предоставить ресурсы и поддержку более чем 12 тысячам пожарных из Калифорнии и 10 других штатов, которые борются с 560 пожарами. По словам Ньюсома, Австралия является родиной „лучших в мире борцов с лесными пожарами“. Ньюсом заявил, что пожары „непропорционально поразили“ северную Калифорнию, где десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, и где сгорели сотни домов”, — пишет издание.

Отмечается, что погода в Калифорнии угрожает усилить пожары, в результате которых погибли шесть человек и пострадали 43 человека, в том числе несколько пожарных.

“Мы просто не видели ничего подобного уже много-много лет. Эти пожары истощают наши ресурсы, наш персонал”, — сказал Ньюсом.

По всей Калифорнии бушует около 560 лесных пожаров, многие из них — небольшие и находятся в отдаленных местах. Наибольший ущерб был нанесен тремя пожарами в лесных и сельских районах рядом с заливом Сан-Франциско и в близлежащих винодельческих округах. Пожары угрожают тысячелетним калифорнийским секвойям. Повреждения уже получили здания в парке Big Basin Redwoods.

Как сообщал УНН, в американском штате Калифорния во время лесных пожаров погибли по меньшей мере шесть человек. Площадь пожаров в два раза больше, чем вся территория Лос-Анджелеса.