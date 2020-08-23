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Трамп визнав пожежі у Каліфорнії стихійним лихом та розпорядився про допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп визнав пожежі у Каліфорнії стихійним лихом та розпорядився надати федеральну допомогу владі штату. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає УНН.

Трамп визнав пожежі у Каліфорнії стихійним лихом та розпорядився про допомогу

“Президент Дональд Трамп заявив, що в штаті Каліфорнія існує велике стихійне лихо, і розпорядився про надання федеральної допомоги на додаток до зусиль по відновленню на рівні штатів, племен і на місцевому рівні в районах, постраждалих від лісових пожеж, починаючи з 14 серпня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фінансування нададуть постраждалим особам в округах Лейк, Напа, Сан-Матео, Санта-Крус, Солано, Сонома і Йоло. Допомога може включати в себе гранти на тимчасове житло і ремонт будинків, недорогі кредити для покриття незастрахованої майнової шкоди, а також інші програми, які допоможуть фізичним особам і власникам підприємств після стихійного лиха.

“Федеральне фінансування також надається органам місцевого самоврядування штатів, племен і деяких приватних некомерційних організацій на основі спільного несення витрат для прийняття надзвичайних захисних заходів в округах Лейк, Напа, Сан-Матео, Санта-Крус, Солано, Сонома і Йоло”, — заявили в Білому домі.

Додається, що оцінки збитку від лісових пожеж у штаті Каліфорнія тривають. Після повного завершення оцінок можуть бути призначені ще кілька округів і додаткові форми допомоги.

Як повідомляв УНН, в американському штаті Каліфорнія під час лісових пожеж загинули щонайменше шість осіб. Площа пожеж в два рази більше, ніж вся територія Лос-Анджелеса. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звернувся за допомогою до Австралії і Канади в боротьбі з лісовими пожежами.

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