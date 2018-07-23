Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали уже 14 человек

Ранения получили не менее 60 человек.

Ранее сообщалось, что вскоре после прибытия в аэропорт афганской столицы генерала и вице-президента Абдул-Рашида Дустума террорист-смертник совершил самоподрыв. Погибли люди, которые собрались, чтобы встретить политика, в основном его сторонники. Дустум прибыл в Афганистан после годичного пребывания в Турции. Он сел в бронированный автомобиль и направился под охраной вооруженного конвоя в свою резиденцию. Сообщается, что из его кортежа никто не пострадал.

Дустум — узбек по происхождению, получил военное образование в СССР. Во время советской операции в Афганистане служил в лояльной Москве афганской армии и достиг поста командира 53-й дивизии, составленной в основном из его соплеменников. После падения просоветского режима в 1992 году возглавил населенный узбеками регион на севере страны (так называемый Дустумистан), вступил в союз со своими бывшими противниками-моджахедами против талибов, войдя в 1996 году в “Северный альянс”. После ряда поражений покинул страну, а его регион был захвачен талибами. После разгрома талибов при поддержке коалиции во главе с США входил в правительство Афганистана, занимал пост главы Генштаба, однако из-за политических конфликтов вновь несколько раз был вынужден эмигрировать. В последний раз он покинул страну в 2017 году из-за ​подозрений в похищении и пытках своего политического оппонента, бывшего губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи. Теперь Дустум будет проходить в деле как свидетель, а обвинения в пытках и сексуальном насилии предъявлены его телохранителям.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что возле аэропорта Кабула — произошел теракт.