Жертвами теракту в аеропорту Кабула стали вже 14 осіб

Поранення отримали не менше 60 осіб.

Раніше повідомлялося, що незабаром після прибуття в аеропорт афганської столиці генерала і віце-президента Абдул-Рашида Дустума терорист-смертник підірвав себе. Загинули люди, які зібралися, щоб зустріти політика, в основному його прихильники. Дустум прибув до Афганістану після річного перебування в Туреччині. Він сів в броньований автомобіль і попрямував під охороною озброєного конвою в свою резиденцію. Повідомляється, що з його кортежу ніхто не постраждав.

Дустум — узбек за походженням, отримав військову освіту в СРСР. Під час радянської операції в Афганістані служив в лояльній Москві афганській армії і досяг посади командира 53-й дивізії, складеної в основному з його одноплемінників. Після падіння прорадянського режиму в 1992 році очолив населений узбеками регіон на півночі країни (так званий Дустумістан), вступив в союз зі своїми колишніми противниками-моджахедами проти талібів, увійшовши в 1996 році в “Північний альянс”. Після ряду поразок покинув країну, а його регіон був захоплений талібами. Після розгрому талібів за підтримки коаліції на чолі з США входив в уряд Афганістану, займав пост глави Генштабу, проте через політичні конфлікти знову кілька разів був змушений емігрувати. В останній раз він покинув країну в 2017 році через підозри у викраденні і тортурах свого політичного опонента, колишнього губернатора провінції Джаузджан Ахмада Ешчі. Тепер Дустум буде проходити в справі як свідок, а звинувачення в тортурах і сексуальному насильстві пред’явлені його охоронцям.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що біля аеропорту Кабула — стався теракт.