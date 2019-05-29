Жертвами сексуального насилия в США стали 12 тысяч бойскаутов за последние 20 лет

Независимые исследователи, проанализировали данные организации за последние 20 лет, обнаружили, что жертвами сексуального насилия стали более 12 тысяч детей. Знакомые с делом лица говорят, что настоящие цифры могут быть значительно выше, ведь не все жертвы сообщили о преступлении.

Недавно несколько американских штатов изменили законодательство о преступлениях, срок ответственности которых уже прошел. В этих штатах позволили жертвам насилия в течение года, начиная с августа этого года, подать в суд на своих обидчиков. Ожидается, что это позволит привлечь к ответственности сотни насильников.

Адвокат жертв сексуального насилия Джейсон Амала рассказывает, что организация "Бойcкауты Америки" построена на доверии к своему наставнику.

"Так как сейчас рассказывать об этом доверии детям и их родителям, зная, что у вас эта проблема системная, не всем наставникам можно доверять", - говорит Амала.

В ответ на обвинения организация бойскаутов обнародовала заявление.

"Мы верим жертвам, мы их поддерживаем, и мы заплатили за неограниченную во времени помощь психолога на их выбор. Мы обязываем всех лидеров, волонтеров и работников по всей стране немедленно сообщать правоохранителям о любом обвинение в насилии", - говорится в заявлении.

В организации не исключают, что бойскауты - на пороге банкротства, и выплата всех возмещений может угрожать ее существованию.

Юрист по вопросам банкротства Джефри Шварц считает, что бойскауты в США не исчезнут. "Думаю, бойскауты выживут. Но я также думаю, что они оформят банкротство, чтобы выжить. Им нужно упасть", - рассказывает юрист.

Организация бойскаутов имеет список из тысяч взрослых людей, которые не подходят для работы со скаутами из подтвержденного притязания, или соответствующего подозрения.

Бюджет скаутской организации в США составляет сейчас миллиард долларов. По данным издания LA times, по меньшей мере, две страховые организации уже отказались покрыть расходы бойскаутов, связанные с насилием. На основании, что юношеская организация могла предотвратить злоупотребления, которые привели к дополнительным расходам.

Напомним, папа Римский Франциск обязал духовенство сообщать церкви обо всех случаях сексуального насилия.