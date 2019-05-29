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Жертвами сексуального насилия в США стали 12 тысяч бойскаутов за последние 20 лет

Киев  •  УНН

 • 8491 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Скаутская организация "Бойcкауты Америки" может вскоре обанкротиться. В США разгорелся скандал из-за сексуального насилия против мальчиков в этой юношеской организации, которое продолжалось годами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Независимые исследователи, проанализировали данные организации за последние 20 лет, обнаружили, что жертвами сексуального насилия стали более 12 тысяч детей. Знакомые с делом лица говорят, что настоящие цифры могут быть значительно выше, ведь не все жертвы сообщили о преступлении.

Недавно несколько американских штатов изменили законодательство о преступлениях, срок ответственности которых уже прошел. В этих штатах позволили жертвам насилия в течение года, начиная с августа этого года, подать в суд на своих обидчиков. Ожидается, что это позволит привлечь к ответственности сотни насильников.

Адвокат жертв сексуального насилия Джейсон Амала рассказывает, что организация "Бойcкауты Америки" построена на доверии к своему наставнику.

"Так как сейчас рассказывать об этом доверии детям и их родителям, зная, что у вас эта проблема системная, не всем наставникам можно доверять", - говорит Амала.

В ответ на обвинения организация бойскаутов обнародовала заявление.

"Мы верим жертвам, мы их поддерживаем, и мы заплатили за неограниченную во времени помощь психолога на их выбор. Мы обязываем всех лидеров, волонтеров и работников по всей стране немедленно сообщать правоохранителям о любом обвинение в насилии", - говорится в заявлении.

В организации не исключают, что бойскауты - на пороге банкротства, и выплата всех возмещений может угрожать ее существованию.

Юрист по вопросам банкротства Джефри Шварц считает, что бойскауты в США не исчезнут. "Думаю, бойскауты выживут. Но я также думаю, что они оформят банкротство, чтобы выжить. Им нужно упасть", - рассказывает юрист.

Организация бойскаутов имеет список из тысяч взрослых людей, которые не подходят для работы со скаутами из подтвержденного притязания, или соответствующего подозрения.

Бюджет скаутской организации в США составляет сейчас миллиард долларов. По данным издания LA times, по меньшей мере, две страховые организации уже отказались покрыть расходы бойскаутов, связанные с насилием. На основании, что юношеская организация могла предотвратить злоупотребления, которые привели к дополнительным расходам.

Напомним, папа Римский Франциск обязал духовенство сообщать церкви обо всех случаях сексуального насилия.

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