Папа Франциск зобов'язав духовенство повідомляти про сексуальне насильство

Папа Франциск видав сьогодні, 9 травня, декрет, який зобов’язує усіх католицьких священиків і монахинь у всьому світі повідомляти про випадки сексуального насильства, а також про спроби приховати такі випадки.

Документ також окреслює процедури проведення попередніх розслідувань, коли обвинувачується єпископ, кардинал або релігійний начальник.

Зазначається, що документ не передбачає жодних каральних заходів та санкцій. Однак єпископ чи релігійний начальник може бути звинувачений у приховувані або недбалості, якщо не виконуватимуть положення документу або будуть переслідувати священиків і монахинь, які звітують згідно з декретом.

Повідомляється, що декрет Папи поширюється лише на католицьку церкву та не зобов'язує інформувати поліцію щодо цих випадків.

Нагадаємо, Папа Римський визнав факт сексуального насильства священиків і єпископів над черницями.